Два роки тому Шахтар зазнав найбільшої домашньої поразки в єврокубках

Неприємна сторінка в історії гірників

Джерело - Чемпіон.

Напередодні Шахтар удома програв РБ Лейпцигу (0:4) в матчі 6 туру Ліги чемпіонів, а 3 листопада 2020 року донецький Шахтар в межах групового етапу Ліги чемпіонів програв менхенгладбахській Боруссії з рахунком 0:6.

Та поразка стала найбільшої в історії гірників на власному полі в єврокубкових турнірах. До цього,"гірники" шість разів програвали вдома з рахунком 0:3. Також це найбільша міжнародна поразка української команди на НСК Олімпійський.

Зазначимо, найбільшою загалом поразкою Шахтаря у єврокубках є матч із Баварією у Мюнхені в 1/8 Ліги чемпіонів – 7:0 (сезон 2014/15).

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