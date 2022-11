В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО

Тьяго Банега приніс перемогу Патронато в Кубку Аргентини, забивши незвичайним ударом у ворота Тальєреса із Кордоби.

На 78-й хвилині півзахисник боровся за м'яч неподалік штрафного майданчика суперника, але робив це настільки завзято, що підкат, виконаний Банегою став повноцінним ударом по воротах. Голкіпер Кордоби, який вийшов надто далеко від лінії власних володінь, не очікував такого.

Never seen a thunderous tackle be the winning goal in a cup final? YOU HAVE NOW.



Tiago Banega with one of the wildest goals we have ever seen to win the Copa Argentina for already relegated Patronato. pic.twitter.com/z8aYFD4S5N