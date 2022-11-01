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В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО

Сьогодні 19:31 Андрій Дунець 89 0
В Аргентині забили курйозний гол із 27 метрів - ВІДЕО
#Аргентина, #Тальєрес

Джерело - Чемпіон.

Тьяго Банега приніс перемогу Патронато в Кубку Аргентини, забивши незвичайним ударом у ворота Тальєреса із Кордоби.

На 78-й хвилині півзахисник боровся за м'яч неподалік штрафного майданчика суперника, але робив це настільки завзято, що підкат, виконаний Банегою став повноцінним ударом по воротах. Голкіпер Кордоби, який вийшов надто далеко від лінії власних володінь, не очікував такого.

Відео

У підсумку цей гол Тьяго Банеги став єдиним у фінальній зустрічі турніру - 1:0.

Нагадаємо, нещодавно в Серії А забили неймовірний гол у дев'ятку за шаленою траєкторією.

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