В Серії А забили неймовірний гол у дев'ятку за шаленою траєкторією - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Ніколо Фаджолі став героєм матчу 12-го туру Серії А між Лечче та Ювентусом.
21-річний півзахисник туринців на 73-й хвилині забив єдиний гол у грі, створивши справжній футбольний шедевр. За цим краще просто подивитися й насолодитися.
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Повну версію матчу дивіться тут.
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До речі, нешщодавно в Іспанії теж забили сенсаційний гол із супердалекої відстані.
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