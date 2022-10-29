Головне
Ломаченко - Ортіс - усе про бій
Сьогодні 14:20 1693
Ліверпуль поступився Лідсу, Брайтон розгромив Челсі: Результати 14 туру АПЛ
Сьогодні 23:41 639
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 21:48 6540
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006
Сьогодні 21:33 2137
Ломаченко - Ортіс: пряма онлайн-трансляція - LIVE
Сьогодні 20:26 403
Шахтар у меншості втратив перемогу над Олександрією у 10 турі УПЛ
Сьогодні 20:21 777
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 19:15 5043
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН
Сьогодні 19:09 25094 2
Букмекери дали прогноз на бій Ломаченко - Ортіс
Сьогодні 19:06 899
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 19:00 11853 4
Блоги
В Серії А забили неймовірний гол у дев'ятку за шаленою траєкторією - ВІДЕО
В Серії А забили неймовірний гол у дев'ятку за шаленою траєкторією - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 23:25 437
Ярмоленко віддав геніальний передгольовий пас за Аль-Айн - ВІДЕО
Ярмоленко віддав геніальний передгольовий пас за Аль-Айн - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 22:19 883
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006 Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:33 2137
Арена Львів святкує день народження - на ній збірна України зіграла один із найкращих матчів в історії
Арена Львів святкує день народження - на ній збірна України зіграла один із найкращих матчів в історії Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:32 2257
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:00 11853 4
Шевчук розбив носа Циганику під час футбольного матчу - ФОТО
Шевчук розбив носа Циганику під час футбольного матчу - ФОТО Андрій Дунець
Сьогодні 16:22 3140 1
Ястремська опублікувала перші фото після потрапляння до лікарні
Ястремська опублікувала перші фото після потрапляння до лікарні Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:40 365
Український воротар Коваль шокував Роналду блискучим сейвом у матчі Ліги Європи - ВІДЕО
Український воротар Коваль шокував Роналду блискучим сейвом у матчі Ліги Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:02 5698
Леоненко: Динамо грає, як команда ветеранів
Леоненко: Динамо грає, як команда ветеранів Андрій Дунець
Вчора 16:50 702
Гранд фінал головного турніру з Dota 2 - The International 2022 вже в неділю! Які шанси у команд на перемогу
Гранд фінал головного турніру з Dota 2 - The International 2022 вже в неділю! Які шанси у команд на перемогу Дмитро Копій
Вчора 13:29 319
В української фанатки на матчі АЕК - Динамо охорона відібрала антиросійський банер - ВІДЕО
В української фанатки на матчі АЕК - Динамо охорона відібрала антиросійський банер - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:01 1032 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Вчора 13:00 100663
Кумедна помилка Тимчика призвела до третього голу АЕКа у ворота Динамо в Лізі Європи - ВІДЕО
Кумедна помилка Тимчика призвела до третього голу АЕКа у ворота Динамо в Лізі Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:30 3451
Луческу – агент Шахтаря: вболівальники Динамо у Твіттері обурені результатами та поведінкою тренера
Луческу – агент Шахтаря: вболівальники Динамо у Твіттері обурені результатами та поведінкою тренера Андрій Дунець
Вчора 07:15 4527 1
Піхальонок забив фантастичний гол гарматним ударом
Піхальонок забив фантастичний гол гарматним ударом Андрій Твердохліб
27.10.2022 23:48 4539
В Україні стартував прокат фільму Нація футболу
В Україні стартував прокат фільму Нація футболу Андрій Твердохліб
27.10.2022 23:08 341
Гармаш шаленим дублем вирвав нічию для Динамо у матчі Ліги Європи - ВІДЕО
Гармаш шаленим дублем вирвав нічию для Динамо у матчі Ліги Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
27.10.2022 22:07 6797
Динамо пропустило вдруге від АЕКа в матчі Ліги Європи
Динамо пропустило вдруге від АЕКа в матчі Ліги Європи Андрій Твердохліб
27.10.2022 21:03 470
Динамо зрівняло рахунок у грі з АЕКом, Ванат пропхнув м'яч у ворота
Динамо зрівняло рахунок у грі з АЕКом, Ванат пропхнув м'яч у ворота Андрій Твердохліб
27.10.2022 20:44 2106
АЕК феноменальним ударом забив у ворота Динамо - кияни на межі ганьби
АЕК феноменальним ударом забив у ворота Динамо - кияни на межі ганьби Андрій Твердохліб
27.10.2022 20:21 1577
Прямі трансляції

В Серії А забили неймовірний гол у дев'ятку за шаленою траєкторією - ВІДЕО

Сьогодні 23:25 Андрій Дунець 439 0
В Серії А забили неймовірний гол у дев'ятку за шаленою траєкторією - ВІДЕО
#Лечче, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ніколо Фаджолі став героєм матчу 12-го туру Серії А між Лечче та Ювентусом.

21-річний півзахисник туринців на 73-й хвилині забив єдиний гол у грі, створивши справжній футбольний шедевр. За цим краще просто подивитися й насолодитися.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

До речі, нешщодавно в Іспанії теж забили сенсаційний гол із супердалекої відстані.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн 11855
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 5043
Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ 4616
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН 25094 2
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 11853 4
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 6540
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15749
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 26242 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22246
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26816
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16518
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 36856