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Ломаченко переміг Ортіса: огляд бою

Сьогодні 07:23 Андрій Твердохліб 613 0
Ломаченко переміг Ортіса: огляд бою
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) у важкому поєдинку переміг Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО) в 12-раундовому поєдинку.

Усі три судді віддали перемогу Ломаченку - 115:113, 116:112, 117:111.

Одразу після бою Ломаченко звернувся до абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіда Хейні, який вийшов на ринг.

Огляд бою

Повний бій

Тайм-код - 3:26:00

Ломаченко - Ортіс: як це було

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