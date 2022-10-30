Ломаченко переміг Ортіса: огляд бою

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) у важкому поєдинку переміг Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО) в 12-раундовому поєдинку.

Усі три судді віддали перемогу Ломаченку - 115:113, 116:112, 117:111.

Одразу після бою Ломаченко звернувся до абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіда Хейні, який вийшов на ринг.

Огляд бою

Повний бій

Тайм-код - 3:26:00

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