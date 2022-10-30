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Ломаченко не сказав жодного слова про війну росії проти України після бою з Ортісом

Сьогодні 07:11 Андрій Дунець 341 0
Ломаченко не сказав жодного слова про війну росії проти України після бою з Ортісом
#війна, #Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) після перемоги над американцем Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО) в 12-раундовому поєдинку не був надто багатослівним.

Відповідаючи на пропозицію журналіста в ринзі звернутися до вболівальників, українець лаконічно подякував їм за підтримку, не вдаючись до деталей та не згадуючи про збройну агресію росії (терористичної країни) проти України. Перед цим, зокрема, Ломаченко сказав:

"Я щасливий, я щасливий повернутися в ринг. Дякую за підтриму вболівальникам. Дякую Ісусу Христу, команді, батьку. Я казав, що Ортіс - ТОП-боєць. Ми знали про нього, ми готувалися до цього".

Відео

Попри мовчання про війну, Ломаченко прибув на бій у формі, що дуже нагадувала військову. У мережі є відео, як Василь готувався в ній до виходу в ринг.

Також на ринг під час інтерв'ю вийшов Девід Гейні, і Ломаченко публічно підтвердив готовність битися з ним - ВІДЕО.

Додамо, що Василь Ломаченко здолав Джемейна Ортіса великими труднощами.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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