Головне
Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса
Сьогодні 06:26 287
Ломаченко - Ортіс: Як це було
Сьогодні 06:24 33874 2
Ломаченко програє Ортісу після 6 раундів за оцінками Коппінгера
Сьогодні 05:57 900
Ломаченко прибув на бій із Ортісом у військовій формі - з'явилося відео з роздягальні
Сьогодні 04:34 1243
Ломаченко - Ортіс: пряма онлайн-трансляція - LIVE
Сьогодні 03:46 2510
Барселона дотиснула Валенсію, Кадіс переміг Атлетіко: Результати 12 туру Ла-Ліги
Вчора 23:58 851
Ліверпуль поступився Лідсу, Брайтон розгромив Челсі: Результати 14 туру АПЛ
Вчора 23:41 894
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:48 6640
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006
Вчора 21:33 2269
Шахтар у меншості втратив перемогу над Олександрією у 10 турі УПЛ
Вчора 20:21 907
Блоги
Усик зворушливо обійняв Ломаченка під час гімну України перед боєм із Ортісом - ВІДЕО
Усик зворушливо обійняв Ломаченка під час гімну України перед боєм із Ортісом - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 06:03 1200
Торрес-молодший брутально нокаутував Гефні у третьому раунді андеркарту бою Ломаченка - ВІДЕО
Торрес-молодший брутально нокаутував Гефні у третьому раунді андеркарту бою Ломаченка - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 05:19 957
Усик у доброму гуморі приїхав підтримати Ломаченка в поєдинку з Ортісом - ВІДЕО
Усик у доброму гуморі приїхав підтримати Ломаченка в поєдинку з Ортісом - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 04:55 388
Ломаченко прибув на бій із Ортісом у військовій формі - з'явилося відео з роздягальні
Ломаченко прибув на бій із Ортісом у військовій формі - з'явилося відео з роздягальні Андрій Дунець
Сьогодні 04:34 1230
В Серії А забили неймовірний гол у дев'ятку за шаленою траєкторією - ВІДЕО
В Серії А забили неймовірний гол у дев'ятку за шаленою траєкторією - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:25 1525
Ярмоленко віддав геніальний передгольовий пас за Аль-Айн - ВІДЕО
Ярмоленко віддав геніальний передгольовий пас за Аль-Айн - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:19 1748
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006
Ретро дня. Ротань фантастичним голом вивів збірну України на ЧС-2006 Андрій Твердохліб
Вчора 21:33 2269
Арена Львів святкує день народження - на ній збірна України зіграла один із найкращих матчів в історії
Арена Львів святкує день народження - на ній збірна України зіграла один із найкращих матчів в історії Андрій Твердохліб
Вчора 21:32 2404
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Вчора 19:00 12008 4
Шевчук розбив носа Циганику під час футбольного матчу - ФОТО
Шевчук розбив носа Циганику під час футбольного матчу - ФОТО Андрій Дунець
Вчора 16:22 3548 1
Ястремська опублікувала перші фото після потрапляння до лікарні
Ястремська опублікувала перші фото після потрапляння до лікарні Віктор Слюсаренко
Вчора 10:40 395
Український воротар Коваль шокував Роналду блискучим сейвом у матчі Ліги Європи - ВІДЕО
Український воротар Коваль шокував Роналду блискучим сейвом у матчі Ліги Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
28.10.2022 19:02 5928
Леоненко: Динамо грає, як команда ветеранів
Леоненко: Динамо грає, як команда ветеранів Андрій Дунець
28.10.2022 16:50 725
Гранд фінал головного турніру з Dota 2 - The International 2022 вже в неділю! Які шанси у команд на перемогу
Гранд фінал головного турніру з Dota 2 - The International 2022 вже в неділю! Які шанси у команд на перемогу Дмитро Копій
28.10.2022 13:29 333
В української фанатки на матчі АЕК - Динамо охорона відібрала антиросійський банер - ВІДЕО
В української фанатки на матчі АЕК - Динамо охорона відібрала антиросійський банер - ВІДЕО Андрій Дунець
28.10.2022 13:01 1117 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
28.10.2022 13:00 100718
Кумедна помилка Тимчика призвела до третього голу АЕКа у ворота Динамо в Лізі Європи - ВІДЕО
Кумедна помилка Тимчика призвела до третього голу АЕКа у ворота Динамо в Лізі Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
28.10.2022 07:30 3481
Луческу – агент Шахтаря: вболівальники Динамо у Твіттері обурені результатами та поведінкою тренера
Луческу – агент Шахтаря: вболівальники Динамо у Твіттері обурені результатами та поведінкою тренера Андрій Дунець
28.10.2022 07:15 4571 1
Піхальонок забив фантастичний гол гарматним ударом
Піхальонок забив фантастичний гол гарматним ударом Андрій Твердохліб
27.10.2022 23:48 4590
В Україні стартував прокат фільму Нація футболу
В Україні стартував прокат фільму Нація футболу Андрій Твердохліб
27.10.2022 23:08 358
Прямі трансляції

Усик зворушливо обійняв Ломаченка під час гімну України перед боєм із Ортісом - ВІДЕО

Сьогодні 06:03 Андрій Дунець 1231 0
Усик зворушливо обійняв Ломаченка під час гімну України перед боєм із Ортісом - ВІДЕО
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик, який є близьким другом Василя Ломаченка, тепло дав йому останні настанови перед виходом на ринг проти американця Джемейна Ортіса на Madison Square Garden Theater у Нью-Йорку.

Символічно, що в цю мить на арені лунав гімн України.

Відео

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Факти про бій

  • Обидва боксери представляють промоутерську компанію Боба Арума - TopRank. Американець, як спаринг-партнер допомагав українцю готуватися до бою проти Річарда Коммі;
  • Українець - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0;
  • Свій останній поєдинок Ломаченко провів 14 грудня 2021 року - український легковаговик переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів;
  • Ортіс свій останній бій (22 травня 2022 року) виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Джамела Геррінга;
  • 26-річний американець ніколи в кар'єрі не проводив 12-раундового бою;
  • Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома (WBO, WBA, WBC) поясами у легкій вазі.
  • Усик у доброму гуморі приїхав підтримати Ломаченка в поєдинку з Ортісом - ВІДЕО

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Ортіс: Як це було Ломаченко - Ортіс: Як це було 33874 2
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 5137
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 6640
Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Олександрія: де дивитися матч УПЛ 4697
Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн Ломаченко - Ортіс: де дивитися бій онлайн 16800
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 12009 4
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21869
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56791 1
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7778 7
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6822
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31773 2
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5617