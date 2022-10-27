Гармаш шаленим дублем вирвав нічию для Динамо у матчі Ліги Європи - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Денис Гармаш став головним героєм матчу 5-го туру Ліги Європи між АЕКом та Динамо.

Український півзахисник з'явився на полі лише в середині другого тайму замість Владислава Кабаєва, але за цей час устиг забити два голи і вирвати нічию для Динамо.

1-й гол

2-й гол

Повну версію матчу дивіться тут.

У підсумку в матчі АЕК - Динамо було зафіксовано рахунок 3:3. Кияни після цього втратили усі шанси на участь у єврокубковій весні.

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