Київський клуб програв 4 матчі у групі ЛЄ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру Ліги Європи 2022/23 з футболу київське Динамо на виїзді зіграло внічию з АЕКом (Ларнака, Кіпр).

Ліга Європи 2022/23

Груповий етап

5 тур, 27 жовтня

АЕК (Ларнака, Кіпр) - Динамо (Україна) 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Альтман, 1:1 - 45+1 Ванат, 2:1 - 53 Лопес, 3:1 - 72 Альтман, 3:2 - 82 Гармаш, 3:3 - 90+2 Гармаш

АЕК: Кенан Пірич, Ненад Томовіч, Луїш Густаву, Імад Фараж (Кіпрос Хрістофору 84), Рафаел Лопеш (Рафаїл Мамас 66), Роберто Росалес (Мікель Гонсалес 88), Пере Понс, Нікос Енглезу, Адам Дьюрчо (Гіоргос Наум 89), Омрі Альтман (Віктор Олатунджі 83), Хрвое Мілічевич

Динамо: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв (Денис Гармаш 65), Володимир Шепелєв (Самба Діалло 83), Владислав Ванат (Артем Бесєдін 83), Віктор Циганков, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Кахім Перріс 76), Олександр Сирота

Попередження: Роберто Росалес 79 - Володимир Шепелєв 35, Сергій Сидорчук 54, Віктор Циганков 55, Ілля Забарний 69, Самба Діалло 85