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Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 480 0
Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця
#Брюгге, #Вестерло, #Ліга Жюпіле, #Едуард Соболь, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук не вразив уболівальників Брюгге своїм виступом у матчі 11 туру Ліги Жюпіле проти Вестерло.

Команда українського нападника вдома програла з рахунком 0:2. Яремчук вийшов у стартовому складі та був замінений на 68-й хвилині Кайлом Ларіном. 

Фанати Брюгге у Твіттері, не стримуючи емоцій, ділилися враженнями від виступу Романа під час цієї гри, а дехто навіть робив глобальні висновки про перші два місяці нашого співвітчизника у бельгійському клубі.

Найбільш радикально налаштованим був дописувач, який залишив коментар, що благав про заміну Яремчука:

"Як можна настільки погано грати у футбол... Геть Яремчука з поля, будь ласка..."

Дехто вже відверто обурювався рекордною сумою, яку Брюгге влітку заплатив за Яремчука Бенфіці:

"Яремчук за 15 млн євро - недалеко від найбільшого провалу в лізі".

Один із фанатів прямо назвав Романа п'ятим форвардом команди.

Користувач Corentin S. цікавиться, чи можна починати називати трансфер Яремчука провалом.

Один з уболівальників оцінив ситуацію більш холодним поглядом. Він стверджує, що Яремчука недостатньо добре обслуговували партнери в атаці, а також "звинувачує" у поганому результаті воротаря суперників Болата.

Пізніше цей самий дописувач додав, що Яремчук, на його думку, узагалі не є гольовою машиною, тож від нього й не варто очікувати високої результативності.

Дісталося не лише Яремчукові. Один фанат відзначає невдалий виступ також Ланга, Нільсена та іншого українця - Едуарда Соболя.

Наостанок варто навести скріншот із основною статистикою матчу, яка свідчить про тотальну перевагу Брюгге над Вестерло за всіма показниками, крім підсумкового рахунку. (Дані Flashscore)

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