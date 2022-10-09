Геть Яремчука, будь ласка: фанати Брюгге у Твіттері незадоволені грою українця

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук не вразив уболівальників Брюгге своїм виступом у матчі 11 туру Ліги Жюпіле проти Вестерло.

Команда українського нападника вдома програла з рахунком 0:2. Яремчук вийшов у стартовому складі та був замінений на 68-й хвилині Кайлом Ларіном.

Фанати Брюгге у Твіттері, не стримуючи емоцій, ділилися враженнями від виступу Романа під час цієї гри, а дехто навіть робив глобальні висновки про перші два місяці нашого співвітчизника у бельгійському клубі.

Найбільш радикально налаштованим був дописувач, який залишив коментар, що благав про заміну Яремчука:

"Як можна настільки погано грати у футбол... Геть Яремчука з поля, будь ласка..."

Hoe slecht kan men voetballen... Yaremchuk eruit aub... #cluwes — Gregn (@af9588173b9e4e2) October 8, 2022

Дехто вже відверто обурювався рекордною сумою, яку Брюгге влітку заплатив за Яремчука Бенфіці:

"Яремчук за 15 млн євро - недалеко від найбільшого провалу в лізі".

Yaremchuk pour 15 millions d'euros c'est pas loin du plus gros flop en jpl #clubwes — rsca team (@PerroneMarcell1) October 8, 2022

Один із фанатів прямо назвав Романа п'ятим форвардом команди.

De beste transfer van Gent dit seizoen was 4 miljoen krijgen zodat Yaremchuk bij Brugge vijfde spits kan worden. #CLUWES — Onno Vandewalle (@OnnoVandewalle) October 8, 2022

Користувач Corentin S. цікавиться, чи можна починати називати трансфер Яремчука провалом.

Yaremchuk c'est bon on peut commencer à lui mettre une pression et parler de flop monumental ou bien il n'y a que pour les transferts d'Anderlecht qu'on fait ça ? 🤔 — Corentin S. (@SrvsCoco) October 8, 2022

Один з уболівальників оцінив ситуацію більш холодним поглядом. Він стверджує, що Яремчука недостатньо добре обслуговували партнери в атаці, а також "звинувачує" у поганому результаті воротаря суперників Болата.

Пізніше цей самий дописувач додав, що Яремчук, на його думку, узагалі не є гольовою машиною, тож від нього й не варто очікувати високої результативності.

Дісталося не лише Яремчукові. Один фанат відзначає невдалий виступ також Ланга, Нільсена та іншого українця - Едуарда Соболя.

Yaremchuk, Lang, Sobol, zelfs Nielsen… triest niveau vandaag. De goal had moeten afgekeurd worden maar als je er zelf voorlopig geen maakt kan je ook weinig zeggen. En Bolat is nog altijd een fucking irritante keeper met al het tijdrekken. #cluwes — B.L (@foempen) October 8, 2022

Наостанок варто навести скріншот із основною статистикою матчу, яка свідчить про тотальну перевагу Брюгге над Вестерло за всіма показниками, крім підсумкового рахунку. (Дані Flashscore)

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