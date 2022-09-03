Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Український нападник Роман Яремчук відзначився голом у своїй першій грі за Брюгге.
У 7 турі чемпіонату Бельгії нова команда Яремчука зустрічалася в міському дербі зі Серклем. Роман з'явився на полі на 63-й хвилині, а вже на 83-й установив підсумковий рахунок у матчі - 4:0.
Відео голу
September 2, 2022
Нагадаємо, Бенфіка назвала вартість трансферу Яремчука у Брюгге.
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