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Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО

Сьогодні 00:12 Андрій Дунець 594 0
Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО
#Брюгге, #Ліга Жюпіле, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Роман Яремчук відзначився голом у своїй першій грі за Брюгге.

У 7 турі чемпіонату Бельгії нова команда Яремчука зустрічалася в міському дербі зі Серклем. Роман з'явився на полі на 63-й хвилині, а вже на 83-й установив підсумковий рахунок у матчі - 4:0.

Відео голу

Нагадаємо, Бенфіка назвала вартість трансферу Яремчука у Брюгге.

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