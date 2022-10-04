"Яремчук-чук-чук": партнери заспівали веселу пісеньку про українця на тренуванні Брюгге - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Брюгге Роман Яремчук потроху освоюється у новому клубі.

Такий висновок можна зробити, судячи з атмосфери, що панувала на тренуванні команди напередодні матчу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико. Одноклубники Яремчука змінили слова у приспіві відомої пісеньки для дітей Baby Shark Dance, наклавши туди прізвище Романа. Композицію активно виконував, зокрема, Ноа Ланг, а сам винуватець "свята" разом з іншим українцем Едуардом Соболем усміхнено слухали музичний шедевр.

Відео (пісенька починає лунати під кінець)

А ось і оригінал пісні

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