Головне
Україна може прийняти матчі ЧС-2030
Сьогодні 08:24 1484
Сікан - найкращий гравець 5 туру УПЛ
Сьогодні 14:11 112
Цифровий фронт міцніше з кожним днем: Як FAVBET Tech підтримує українське кібервійсько
Сьогодні 13:24 109
Favbet забезпечив переселенців речами першої необхідності
Сьогодні 13:20 122
Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему
Сьогодні 09:26 1574
Інтер прийме Барселону, Аякс зіграє з Наполі. Розклад матчів 3 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:52 594
Луческу хотів підписати Тайсона та Мораеса у Динамо
Вчора 21:12 1597
Гірн: Бій Джошуа - Ф’юрі скасовується
Вчора 18:44 1852
Стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій
Вчора 17:57 1378
Форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо
Вчора 16:32 966
Блоги
"Яремчук-чук-чук": партнери заспівали веселу пісеньку про українця на тренуванні Брюгге - ВІДЕО
"Яремчук-чук-чук": партнери заспівали веселу пісеньку про українця на тренуванні Брюгге - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 14:06 329
«Реал» - «Шахтар»: битва лідерів групи F
«Реал» - «Шахтар»: битва лідерів групи F Дмитро Копій
Сьогодні 13:17 154
Ігнатенко розумним асистом допоміг Бордо закріпитися на першому місці Ліги 2 - ВІДЕО
Ігнатенко розумним асистом допоміг Бордо закріпитися на першому місці Ліги 2 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 11:59 873
Лунін пропустив гол собі за комір у дебютному матчі за Реал на Бернабеу - ВІДЕО
Лунін пропустив гол собі за комір у дебютному матчі за Реал на Бернабеу - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:00 9825 1
Чотири роки тому до Києва приїжджали легенди світового боксу
Чотири роки тому до Києва приїжджали легенди світового боксу Андрій Твердохліб
02.10.2022 10:01 1771
Мессі ювелірним голом зі штрафного викликав оплески у Мбаппе - ВІДЕО
Мессі ювелірним голом зі штрафного викликав оплески у Мбаппе - ВІДЕО Андрій Дунець
02.10.2022 07:45 2090
Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО
Безус забив шалений індивідуальний гол у стилі Мессі, змусивши партнерів ставати на коліна - ВІДЕО Андрій Дунець
02.10.2022 07:30 17735
Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО
Соболь забив красивий гол зі штрафного за Брюгге - ВІДЕО Андрій Дунець
02.10.2022 07:05 14582 1
Арсенал із Зінченком вийшов уперед у дербі Північного Лондона після неймовірного голу в дев'ятку - ВІДЕО
Арсенал із Зінченком вийшов уперед у дербі Північного Лондона після неймовірного голу в дев'ятку - ВІДЕО Андрій Дунець
01.10.2022 15:21 6618
Воротар Баєра припустився жахливої результативної помилки в матчі з Баварією - ВІДЕО
Воротар Баєра припустився жахливої результативної помилки в матчі з Баварією - ВІДЕО Андрій Дунець
01.10.2022 10:27 2740
Українець Семенов одружився зі швейцарською біатлоністкою
Українець Семенов одружився зі швейцарською біатлоністкою Віктор Слюсаренко
01.10.2022 07:40 18456
Кльоц забив шалений гол зі штрафного у матчі УПЛ проти Руха - ВІДЕО
Кльоц забив шалений гол зі штрафного у матчі УПЛ проти Руха - ВІДЕО Андрій Дунець
01.10.2022 07:10 10876
Яскраві емоції китаянок та Яо Міна після виходу у фінал жіночого чемпіонату світу
Яскраві емоції китаянок та Яо Міна після виходу у фінал жіночого чемпіонату світу Віктор Слюсаренко
30.09.2022 22:20 439
Останній гол Шевченко забив з асисту Коноплянки
Останній гол Шевченко забив з асисту Коноплянки Андрій Твердохліб
29.09.2022 18:57 795
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46!
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 46! Valeriy Ruchka
29.09.2022 16:28 5655 1
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Андрій Твердохліб
29.09.2022 09:00 5506
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу
росіяни спровокували бійку з українцями під час хокейного матчу Андрій Твердохліб
29.09.2022 08:52 13061
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії Андрій Твердохліб
29.09.2022 06:34 7945
Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО
Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО Андрій Дунець
28.09.2022 08:56 12916 4
Гравець збірної Словенії повторив легендарний гол Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 - ВІДЕО
Гравець збірної Словенії повторив легендарний гол Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 - ВІДЕО Андрій Дунець
28.09.2022 07:30 8736
Прямі трансляції

"Яремчук-чук-чук": партнери заспівали веселу пісеньку про українця на тренуванні Брюгге - ВІДЕО

Сьогодні 14:06 Андрій Дунець 331 0
"Яремчук-чук-чук": партнери заспівали веселу пісеньку про українця на тренуванні Брюгге - ВІДЕО
#Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Брюгге Роман Яремчук потроху освоюється у новому клубі.

Такий висновок можна зробити, судячи з атмосфери, що панувала на тренуванні команди напередодні матчу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико. Одноклубники Яремчука змінили слова у приспіві відомої пісеньки для дітей Baby Shark Dance, наклавши туди прізвище Романа. Композицію активно виконував, зокрема, Ноа Ланг, а сам винуватець "свята" разом з іншим українцем Едуардом Соболем усміхнено слухали музичний шедевр.

Відео (пісенька починає лунати під кінець)

А ось і оригінал пісні

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна може прийняти матчі ЧС-2030 Україна може прийняти матчі ЧС-2030 1484
Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему Кривбас закликав Зорю змінити російську емблему 1574
Луческу хотів підписати Тайсона та Мораеса у Динамо Луческу хотів підписати Тайсона та Мораеса у Динамо 1597
Гірн: Бій Джошуа - Ф’юрі скасовується Гірн: Бій Джошуа - Ф’юрі скасовується 1852
Стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій Стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій 1378
Форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо Форвард Фенербахче відмовився переходити у Динамо 966
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1222
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28499 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5443
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 18905 7
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 92939 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9813 1