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Хет-трик Сікана наближає збірну України U-21 до виходу на Євро-2023

Сьогодні 20:02 Віктор Слюсаренко 593 0
Хет-трик Сікана наближає збірну України U-21 до виходу на Євро-2023
#Данило Сікан

Джерело - Чемпіон.

На старті другого тайму матчу-відповіді плей-оф раунду за вихід на чемпіонат Європи-2023 молодіжна збірної України Данило Сікан оформив хет-трик у ворота Словаччини.

Спочатку на 48-ій хвилині Судаков на фланзі знайшов Сича, який виконав передачу на Сікана - останній безперешкодно переправив м'яч у пусті ворота суперника. А на 54-ій хвилині Сич виконав подачу і Драмбаєв чудово пробив, але голкіпер потягнув його удар -  Сікан виявився першим на добиванні. На 65-ій хвилині Криськів обікрав захисника суперника і вивів Сікана на ворота Словаччини - 3:0.

Перший матч Україна - Словаччина відбувся на полі словаків та завершився поразкою синьо-жовтих 2:3. Тож у матчі-відповіді Україна обов'язково повинна перемагати, аби поборотися за вихід на чемпіонат Європи. Якщо основний час зустрічі завершиться перемогою збірної України з перевагою в один гол, то буде додатковий час.

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