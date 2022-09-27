Матч за вихід на Євро-2023: Сікан оформив дубль у ворота Словаччини U-21

Джерело - Чемпіон.

На старті другого тайму матчу-відповіді плей-оф раунду за вихід на чемпіонат Європи-2023 молодіжна збірної України Данило Сікан оформив дубль у ворота Словаччини.

Спочатку на 48-ій хвилині Судаков на фланзі знайшов Сича, який виконав передачу на Сікана - останній безперешкодно переправив м'яч у пусті ворота суперника. А на 54-ій хвилині Сич виконав подачу і Драмбаєв чудово пробив, але голкіпер потягнув його удар - Сікан виявився першим на добиванні - 2:0.

Перший матч Україна - Словаччина відбувся на полі словаків та завершився поразкою синьо-жовтих 2:3. Тож у матчі-відповіді Україна обов'язково повинна перемагати, аби поборотися за вихід на чемпіонат Європи. Якщо основний час зустрічі завершиться перемогою збірної України з перевагою в один гол, то буде додатковий час.

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