Матч за вихід на Євро-2023: Сікан відкрив рахунок у матчі Україна U-21 - Словаччина U-21

Гол забито на 48-ій хвилині матчу

Джерело - Чемпіон.

На старті другого тайму матчу-відповіді плей-оф раунду за вихід на чемпіонат Європи-2023 молодіжна збірної України забила гол у ворота Словаччини.

Судаков на фланзі знайшов Сича, який виконав передачу на Сікан - останній безперешкодно переправив м'яч у пусті ворота суперника.

Перший матч Україна - Словаччина відбувся на полі словаків та завершився поразкою синьо-жовтих 2:3. Тож у матчі-відповіді Україна обов'язково повинна перемагати, аби поборотися за вихід на чемпіонат Європи. Якщо основний час зустрічі завершиться перемогою збірної України з перевагою у один гол, то буде додатковий час.

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