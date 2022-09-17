Збірна України розпочала підготовку до гри з Шотландією

Джерело - УАФ.

Збірна України провела перше тренування у Варшаві у межах підготовки до матчу зі збірною Шотландії у Лізі націй.

Про це повідомив прес-секретар національної команди Олександр Гливинський.

У тренуванні взяли участь футболісти Динамо, Шахтаря та Андрій Ярмоленко, який прибув з ОАЕ. Гірники грали у Варшаві, тож просто переїхали з іншого готелю або з тимчасового помешкання у польській столиці, а кияни подолали шлях із Кракова, що забрав близько трьох з половиною годин. Рейсом із Дубая прилетів Андрій Ярмоленко, який, як відомо, виступає в еміратському Аль-Айні.

Запізнився рейс із Ларнаки, яким летіли дніпряни Артем Довбик та Олександр Піхальонок, відтак гравці СК Дніпро-1 не встигли на вечірнє тренування й зустрілися з партнерами по збірній уже після повернення тих із заняття, що відбулося на стадіоні клубу четвертого польського дивізіону Гутник (Варшава).

Тренування мало відновлювальний характер. Головний тренер Олександр Петраков вирішив не розділяти команду на групи, відтак усі польові гравці працювали разом. Основне завдання, поставлене коучем сьогодні, — як слід відновитися після клубних ігор, чому допоможуть і процедури після тренування, та психологічно перемкнутися на роботу в національній команді.

Після пробіжки та фізичних вправ польові гравці зіграли в теніс-бол. Водночас тренер воротарів В’ячеслав Кернозенко провів повноцінне заняття з трьома голкіперами, присутніми зараз у таборі синьо-жовтих — Анатолієм Трубіним, Дмитром Різником та Євгеном Волинцем.

Склад збірної України

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Євген Волинець (Колос Ковалівка).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (всі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Качараба (Славія, Чехія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1 Дніпро), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1 Дніпро).

Резерв: Артем Бєсєдін (Динамо Київ), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — СК Дніпро-1), Єгор Назарина (Зоря Луганськ).

Шотландія - Україна

Матч відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.

на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о за київським часом. Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, який на період трансляції вийде з сітки мовлення єдиного марафону новин. Коментуватиме гру Денис Босянок.

в етері телеканалу ICTV, який на період трансляції вийде з сітки мовлення єдиного марафону новин. гру Денис Босянок. Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;

Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;

Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;

Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3) ;

; Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.

Фото: Олександр Гливинський

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