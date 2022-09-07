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Зірковий український режисер Мула презентував фільм Нація футболу

Сьогодні 19:53 Андрій Твердохліб 232 0
Зірковий український режисер Мула презентував фільм Нація футболу

Джерело - Чемпіон.

Уже цієї осені відбудеться прем'єра нової стрічки зіркового українського режисера-документаліста Володимира Мули - Нація футболу.

Стрічка розповідає про народження, історію становлення та розвиток Національної збірної України з футболу у період з 1992-го по 2021-й роки.

Вихід картини у світ планувався на весну 2022 року. Саме 29 квітня 2022 року виповнилося 30 років з миті проведення першої в новітній історії гри Національної команди. Але через війну росії проти України прем'єра фільму перенесена на осінь 2022 року.

Опис

Мільйони українських підлітків мріють про футбол і живуть футболом. І немає більшої честі у цій грі, ніж стати частиною національної збірної. “Нація футболу” - це вражаюча розповідь від перших осіб про становлення збірної України, яка ніби повторює траєкторію становлення нашої держави - від скромного початку, повного ігнорування та безвіри - до перших перемог і вражаючих результатів. Найдраматичніші двобої, неймовірні голи та правда, яка перевершує фантазію - “Нація футболу” вже цієї осені на великих екранах.

Для авторів стрічки ексклюзивні інтерв’ю дали: Андрій Шевченко, Олег Блохин, Йожеф Сабо, Артем Мілевський, Олександр Зінченко, Олександр Шовковський, Руслан Ротань, Андрій П’ятов, Леонід Буряк та інші зіркові імена українського футболу. Крім того, автори фільму отримали безпрецедентний доступ до ексклюзивних матеріалів, відзнятих за лаштунками матчів, а також архівних плівок і записів.

Стрічка створена за підтримки Державного агентства України з питань кіно у 2021 році під робочою назвою "Національна команда".

Пряма мова

"Проект “Нація футболу” - унікальний. Нам вдалося не просто зібрати найкращих футболістів України у одному фільмі, а й під цікавим кутом показати усі ті процеси та виклики, що стояли перед збірною у різні періоди становлення незалежності нашої країни. Країни, яка на наших з вами очах продовжує шалено об’єднуватися, люто протистояти ворогу та змінювати цей світ! Ми обов’язково зробимо усе, аби у такий непростий для країни час люди надихнулися, пригадали нашу історію та відчули неабияку гордість за українську націю!", - зазначив режисер і продюсер стрічки.

Офіційний трейлер

Володимир Мула - автор культового документального фільму ЮКІ - Історія перемог вільних українців, який розповідає життя та перемоги легендарних гравців НХЛ, які мали українське коріння – Грецкі, Савчука, Буцика, Данейко та інших.

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