ЮКІ - Історія перемог вільних українців: цікаві факти про фільм

Джерело - Чемпіон.
3 грудня в українських кінтеатрах стартувалав Прем'єра документальної стрічки Володимира Мули - ЮКІ - Історія перемог вільних українців. Інтерв'ю з авторами фільму можна прочитати на нашому сайті ТУТ.
Зараз же пропонуюємо цікаві факти про фільм:
• У стрічці розповідається про 10-х вихідців із України (Ерик Нестеренко, Орест Кіндрачук, Джонні Буцик, Джефф Чічрун, Едді Шах, Майк Боссі, Кен Данейко, Руслан Федотенко, Террі Савчук і Вейн Грецкі.), які стали володарями Кубку Стенлі (Найпрестижніший хокей трофей світу - Чемпіон);
• Сценаристом фільму став відомий український журналіст і радник Андрія Шевченка в збірній України Микола Васильков;
• Легендарний Вейн Грецьки (Іван Грецький) готовий був відвідати Україну під час Прем'єри фульму, на жаль, втрутилася пандемія;
• Ще один легендарний хокеїст українського походження Майк Боссі (Михайло Босий), в останній момент відмовився від участі в зйомках. Як розповів Володимир Мула, Боссі безкоштовно нічого в житті не робить;
• Назва фільму – це слово, яким називають українців у Канаді та США. Однак Uke (від Ukraine) вимовляють частіше як “юк”. Для українського прокату обрали більш рідкісну форму прочитання, бо при написанні вона також передається трьома літерами;
• З адаптацією української мови добільшовицьких часів авторам допомагав мовознавець Віктор Кабак. Зокрема в фільмі ми чуємо: брамкар (воротар), гокей (хокей), грачі (гравці)...;
• Батько Вейна Грецького Волтер (Володимир) на камеру називає свого легендарного сина Іваном - Іван Грецький;
• Найстарішого героя документалки Ерика Нестеренка (86 років) автори застали за читанням книги про Голодомор;
• Найекцентричніший герой фільму Едді Шах не дожив кілька місяців до Прем'єри;
• Син Джеффа Чичруна - Якоб також грає в НХЛ за команду Аризона Койотс;
• Щоб відновити біографії героїв, автори провели ціле масштабне дослідження і перерили масу українських, канадських і американських архівів. Деякі розкопані ними нюанси стали сюрпризом навіть для самих хокеїстів;
• Легендарного голкіпера 50-х Террі Савчука у фільмі називають Тарасом, оскільки цим ім’ям він був хрещений;
• Пращури дворазового володаря Кубку Стенлі Ореста Кіндрачука із міста Городенка, Івано-Франківська облість, як і сам режисер фільму Володимир Мула.
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