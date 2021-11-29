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Національна команда: зірковий український режисер зняв документальний фільм про збірну України

Сьогодні 18:25 289 0
Національна команда: зірковий український режисер зняв документальний фільм про збірну України

Джерело - Вікіпедія.

У 2022 році заплановано Прем'єру документального фільму Національна команда. Режисером і продюсером фільму став провідний український документаліст Володимир Мула. Автор сценарія - Микола Васильков.

Про це стало відомо зі сторінки фільму в Вікіпедії. А в ексклюзивному коментарю нашому сайту режисер фільму підтвердив інформацію.

Стрічка розповідає про народження, історію становлення та розвиток Національної збірної України з футболу у період з 1992-го по 2021-й роки.

"Розпочавши своє існування із проведення товариських поєдинків, у нерівних стартових умовах із конкурентами, умовах несправедливого розподілу спадку, умовах упередженого ставлення міжнародних інституцій і умовах нищівного занепаду економіки, - за ці три декади Національна команда змогла не просто стати на ноги, а й відновити високий статус українського футболу радянських часів, і навіть випередити у своєму прогресові розвиток самої держави Україна.

Сьогодні національна збірна України - найсильніша команда серед всіх колишніх республік Радянського Союзу. Це велика європейська збірна, яка має не лише високий рівень гри та результатів, а й контакт та футбольне спілкування з провідними командами Європи. Це колектив, в якому говорять одразу кількома мовами, застосовують сучасні тактичні розробки та методики, колектив, один лиш виклик до котрого є великим бонусом у реноме кожного українського гравця.

Документальний фільм "Національна команда" - це кіно про тих, хто присвятив свою кар’єру становленню цього видатного проекту – Національної збірної України з футболу", - йдеться в синопсисі до фільму.

У головних ролях: 

Віталій Глют (Хлопчик, футболіст академії Чикаго Файр);

Надія Глют (Мати хлопчика);

Ігор Глют (Батько хлопчика).

Героями фільму стали легендарні українські футболісти та журналісти. Понад 25 особистостей. Зокрема, Андрій Шевченко, Олег Блохін, Йожеф Сабо, Леонід Буряк, Валентин Щербачьов, Олександ Зінченко та багато інших.

Нагадаємо, Володимир Мула є режисером культової стрічки ЮКІ - Історія перемог вільних українців.

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