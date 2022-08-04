Усик - Джошуа II: організатори представили перше промо відео реваншу

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матчі-реванші за чемпіонські пояси.
Компанія Matchroom Boxing, яка є огранізатором боксерського вечора, головною подією якого стане реванш за звання абсолютного чемпіона світу, презентувала перше промо відео бою.
𝘼 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙 𝙘𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚.... 👑#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 3, 2022
🤝 @SCEEKSA pic.twitter.com/f95pRQ8aXh
Усик - Джошуа
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- Пряма трансляція для українських глядачів буде доступна безкоштовно. Детальніше - ТУТ.
- Наш сайт проведе текстовий онлайн поєдинку.
- Контракт на бій було підписано 19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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