Джерело - Чемпіон.

На 40-й хвилині матчу Уельс - Украна іспанський арбітр Антоніо Матео Лаос досить сумнівно не призначив пенальті в ворота господарів.

Здається, 7-й номер валійців Джо Аллен ударив Андрія Ярмоленка по нозі...

Збірна України поступилася збірній Вельсу та не пробилася на чемпіонат світу 2022. Єдиний гол у матчі у власні ворота забив Андрій Ярмоленко.

Нагадаємо, під час другого таймку російські хакери взламали українській медіасервіс, на якому відбувалася трансляція гри.

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