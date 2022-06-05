Джерело - Чемпіон.
На 40-й хвилині матчу Уельс - Украна іспанський арбітр Антоніо Матео Лаос досить сумнівно не призначив пенальті в ворота господарів.
Здається, 7-й номер валійців Джо Аллен ударив Андрія Ярмоленка по нозі...
Збірна України поступилася збірній Вельсу та не пробилася на чемпіонат світу 2022. Єдиний гол у матчі у власні ворота забив Андрій Ярмоленко.
Нагадаємо, під час другого таймку російські хакери взламали українській медіасервіс, на якому відбувалася трансляція гри.
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