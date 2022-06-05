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Хакери, імовірно російські, взаламали український медіасервіс під час гри збірної України

Сьогодні 21:05 Андрій Твердохліб 280 0
Хакери, імовірно російські, взаламали український медіасервіс під час гри збірної України

Джерело - Чемпіон.

На український медіасервіс Oll.tv була здыйснена хакерська атака під час матчу збірної України проти збірної Вельсу.

Під час другого тайму замість футболу уболівальники побачили російський контент. Імовірно, що саме з росії було скоєно напад.

Збірна України програла Вельсу в матчі за право зіграти чемспіонаті світу 2022. Автоголом відзначився Андрій Ярмоленко. Мундіаль знову відбудеться без нас...

Скрін: Трибуна

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