Підопічні Петракова програли через автогол

Джерело - Чемпіон.

У фіналі плей-оф відбору ЧС-2022 збірна України програла Вельсу.

У першому таймі матчу команди створили приблизну однакову кількість небезпечних моментів. Але от м’яч залетів у сітку воріт українців - після подачі Бейла зі штрафного Ярмоленко зрізав м’яч у власні ворота. Цей гол став єдиним у матчі та приніс Вельсу путівку на ЧС-2022.

Поєдинок Вельс - Україна відбувся на стадіоні Кардіфф Сіті валлійської столиці. Збірна Вельсу вийшла до фінального раунду ЧС-2022, де наприкінці року зіграє у групі B з командами Англії, США та Ірану.

Чемпіонат світу-2022 з футболу

Плей-оф відбору

Фінал, 5 червня

Вельс - Україна 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 34 Ярмоленко (авт)

Вельс: Геннессі, Родон, Ампаду, Девіс - Робертс, Аллен, Ремсі, Вільямс (Норрінгтон-Девіс 90+3), Бейл (Вілсон 82), Мур, Джеймс (Джонсон 71)

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко (Сидорчук 69), Маліновський (Шапаренко 69), Зінченко, Ярмоленко, Яремчук (Довбик 77), Циганков (Мудрик 77)

Попередження: Джеймс 3, Аллен 3 - Миколенко 32, Мудрик 90+4