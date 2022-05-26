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Футболіст Роми вдарив партнерів після перемоги в Лізі конференцій ВІДЕО

Сьогодні 17:53 Андрій Дунець 434 0
Футболіст Роми вдарив партнерів після перемоги в Лізі конференцій ВІДЕО
#Ліга конференцій, #Моурінью, #Рома, #Феєнорд

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник італійської Роми Джанлука Манчіні своєрідно привітав своїх одноклубників із виграшем Ліги конференцій.

Відразу після фінального свистка влаштував міні-спаринг із Браяном Крістанте на рівному місці, а потім на не менш рівному місці дісталося й іншому партнеру по команді – Афена-Г'яну.

Ось, як прокоментував це сам постраждалий Фелікс:

"Це було несерйозно. Ми жартуємо і боремося водночас. Ось такий він. Це нормально... Нічого серйозного".

На відео це не дуже схоже на жарти. У Твіттері вболівальниики навіть висунули припущення, що Манчіні страждає чимось на кшталт когнітивного дефіциту. 

Додамо, що Рома обіграла Феєнорд з рахунком 1:0, а наставник команди Жозе Моурінью виграв свій п'ятий єврокубок, а також став першим, хто здобув усі сучасні євротрофеї.

Актуально: Рома - перша італійська команда з 2010-го, яка виграла єврокубок

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