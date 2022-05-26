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Моурінью - перший тренер, який виграв всі євротрофеї

Сьогодні 08:55 283 0
Моурінью встановив історичне досягнення
Моурінью - перший тренер, який виграв всі євротрофеї
Фото - gettyimages
#Ліга конференцій, #Моурінью, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью разом зі своєю командою виграв Лігу конференцій.

Актуально: Рома - Феєнорд 1:0. Огляд матчу

Португальський фахівець став першим тренером в історії, який виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Кубок УЄФА та Лігу конференцій.

В сезоні-2002/03 його Порту переміг у фіналі Кубка УЄФА Селтік (3:2), а через рік переграв Монако (3:0) у фіналі Ліги чемпіонів. Інтер з Моурінью у 2010 році переміг Баварію (2:0) у фіналі ЛЧ. У 2017 році з аналогічним рахунком його Манчестер Юнайтед переміг Аякс у фіналі Ліги Європи.

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