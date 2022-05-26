Моурінью - перший тренер, який виграв всі євротрофеї

Моурінью встановив історичне досягнення

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью разом зі своєю командою виграв Лігу конференцій.

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Португальський фахівець став першим тренером в історії, який виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Кубок УЄФА та Лігу конференцій.

В сезоні-2002/03 його Порту переміг у фіналі Кубка УЄФА Селтік (3:2), а через рік переграв Монако (3:0) у фіналі Ліги чемпіонів. Інтер з Моурінью у 2010 році переміг Баварію (2:0) у фіналі ЛЧ. У 2017 році з аналогічним рахунком його Манчестер Юнайтед переміг Аякс у фіналі Ліги Європи.