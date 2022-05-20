Легенда Арсенала ногою вдарив уболівальника команди Миколенка ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Знаменитий у минулому футболіст лондонського Арсенала та збірної Франції Патрік Вієйра, а нині тренер Крістал Пелес, був грубо спровокований на агресію після матчу АПЛ проти Евертона нашого Віталія Миколенка.

Після фінального свистка фани команди господарів на радощах від збереження прописки у еліті англійського футболу (вольова перемога 3:2) висипали на газон стадіону Гудісон Парк. Один із уболівальників нецензурно ображав Вієйра, за що отримав від Патріка на горіхи.

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