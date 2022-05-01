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Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни

Сьогодні 15:08 Андрій Твердохліб 4492 0
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни

Джерело - Чемпіон.

1 травня, 1994 року загинув з один із найвидатніших гонщиків в історії Формули 1 Айртона Сенна.

Легендарний бразилець загинув під час гран-прі Сан-Маріно в Імолі. Сенна змінив не лише світ Формули 1, а й світовий спорт загалом.

Висловлювання бразильця, якнайкраще характеризують його життя - правила життя Айртонна Сенни.

Гонки, змагання, в моїй крові. Це частина мене, це частина мого життя.

Головне - залишатися собою і не дозволяти людям збивати тебе з шляху, змінювати тебе. А люди хочуть саме цього.

Рано чи пізно на вході в поворот ви усвідомлюєте: ось воно, чого ви так боялися! Вільот з траси, все! На дорозі утриматися неможливо. Але якщо ви все-таки якимось дивом залишилися на асфальті, то знайте, що це і була та межа. Так тепер треба їздити завжди.

Мені здавалося, ніби я б їхав в тунелі. Вся траса перетворилася в тунель. Я досяг такої високої концентрації, що здавалося, ніби я став одним цілим з машиною. Разом ми були на максимумі. Я добивався від машини все, і навпаки.

І раптом я зрозумів, що в свідомості знаходжуся не за кермом. Я їхав по інстинктам і перебував немов в іншому вимірі.

Я безперервно продовжую рухатися далі і дізнаюся межу - межі мого тіла, межі моєї психології.

У мене немає ідолів. Я захоплююся роботою, самовідданістю і умінням.

Коли я прагну до перемоги, я завжди знаходжу в собі ще трохи більше, знову і знову. Але в цьому є протиріччя: коли ти стаєш швидкий як ніколи, то відчуваєш себе неймовірно крихким і уразливим, тому що за частку секунди все це може зникнути. І ці дві крайності, доповнюючи одна одну, допомагають пізнати себе все глибше і глибше.

Якщо Бог на вашому боці, то все стає зрозуміло.

Відчуття небезпеки збуджує. Це заклик до пошуку нових небезпек.

Гроші - дивна річ. Люди, які не мають їх, сильно до них прагнуть. Люди, які їх мають, мають також багато проблем.

Жінки - через них завжди виникають проблеми. Але без них неможливо жити.

Машина повинна бути частиною тебе, твоєї плоттю, а ти - її складовою частиною. Тільки так можна стати єдиним у своєму роді.

Прост - єдиний пілот, у якого я ще чогось можу навчитися. Досвідчений, чудовий партнер, - і найнебезпечніший суперник на будь-якій трасі в будь-яку погоду. Досконалий гонщик, найкращий у сьогоднішньому цирку. Це найбільший виклик і велика честь для мене - змагатися з ним.

Бути другим - означає бути першим серед тих, хто програв.

Перемога - це найважливіше. Все інше - це наслідок.

Ви повинні йти на компроміс: перемога чи нічого. Це означає, берете участь ви в гонці чи ні.

Страх викликає у мене інтерес.

Моя найбільша помилка? Вона ще не відбулася.

Я ніколи не вийду на старт, знаючи, що мій найкращий час минув й все що я можу зробити, це ганятися всередині пелотону. Я не дозволю собі робити цього.

Якщо коли-небудь я потраплю в аварію, яка в кінцевому підсумку буде коштувати мені життя, я сподіваюся, що це відбудеться відразу. Я не хотів би опинитися в інвалідному візку. Я не хотів би знаходитись у лікарні й страждати від отриманих травм. Якщо я буду жити, то хочу жити повним життям. Моє життя буде зруйноване, якщо буде неповноцінною.

Одного разу цей день (смерть - ред.) настане. Сьогодні або через 50 років. Єдине, в чому можна бути впевненим, він настане.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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