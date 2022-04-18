Джерело - Чемпіон.

В рамках 30 туру чемпіонату Німеччини Баварія на виїзді зустрічалася з Армінією (3:0).

У росії цей поєдинок транслював телеканал Матч ТВ, але на 30-й хвилині трансляцію було припинено. Річ у тому, що на білбордах показується банер Стоп війні.

Коментатор зустрічі Станіслав Мінін оголосив про те, що трансляція не продовжиться, адже канал дотримується принципу "спорт поза політикою". Також дуже цікаво, що Мінін вжив заборонене нині в росії слово "мир". Мабуть, цим він завершив свою професійну кар'єру на російському ТБ.

Відео взято в цьому ТГ-каналі.

Нагадаємо, у росії й раніше переривали матчі Бундесліги через подібні причини.

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