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Матч ТВ переривав трансляцію поєдинку Баварії через банери на підтримку України ВІДЕО

Сьогодні 19:24 Андрій Дунець 245 0
Матч ТВ переривав трансляцію поєдинку Баварії через банери на підтримку України ВІДЕО
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Фрайбург

Джерело - Чемпіон.

У 28 турі Німецької Бундесліги зустрічалися Фрайбург та Баварія. Російські телеглядачі знову дивилися поєдинок цього чемпіонату з неабиякими пригодами.

Телеканал Матч ТБ нині панічно боїться, коли до трансляції потрапляють навіть будь-які натяки на те, що в Україні триває жорстока війна, розв'язана хворими імперськими амбіціями росії. Цей раз не став винятком: картинка каналу Футбол 3 перескакувала на заздалегідь записаний план трибун фрайбурзького стадіону Європа Парк через лічені секунди після того, як на рекламних щитах арени, наприклад, з'являвся напис "Peace. Now" на синьо-жовтому тлі.

Відеоконтент взято у цьому ТГ-каналі.

Втім, варто додати, що цей поєдинок росіяни все ж показали до кінця й не стали припиняти трансляцію після першого-ліпшого "інциденту", чого не скажеш про інші матчі цього туру Бундесліги. Дивіться нижче за посиланнями.

Актуально: 

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