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російський телеканал припинив показ матчу Боруссія - Майнц через прапори України

Сьогодні 07:00 Віктор Слюсаренко 21 0
У росії не можуть змиритися із закликом про зупинення війни в Україні
російський телеканал припинив показ матчу Боруссія - Майнц через прапори України

Джерело - Чемпіон.

У рамках 28 туру чемпіонату Німеччини Боруссія (Менхенгладбах) на своєму полі приймала Майнц (1:1).

У росії цей поєдинок транслював телеканал Матч ТБ. Проте вже на старті зустрічі показ гри довелося припинити.

Річ у тому, що в Німеччині підтримують Україну у війні з Російською Федерацією. Крім того, на рекламних щитах навколо поля є написи "Stop war" та "Stand with Ukraine".

У росії вважають, що "футбол поза політикою", тож припинили трансляцію матчу вже на дев'ятій хвилині.

Варто зазначити, що раніше за цим принципом було припинено трансляцію матчу Боруссія Дортмунд - Лейпциг.

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