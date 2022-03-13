Джерело - Чемпіон.

Ультрас пітерського Зеніта під час матчу чемпіонату РПЛ Крилья Совєтов - Зеніт підтримали ексукраїнця Анатолія Тимощука, який є асистентом головного тренера Сєргєя Сємака.

Нагадаємо, в Україні позбавили Тимощука, якого підозрюють у співпраці з ФСБ, абсолютно всіх регалій, відправивши колишнього футболіста на смітник історії. Зазначимо, що у Зеніті заявили, що будуть відстоювати Тимощука в CAS.

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