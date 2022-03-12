Зеніт відстоюватиме інтереси Тимощука у Лозанні

Зеніт прокоментував рішення УАФ позбавити Анатолія Тимощука всіх титулів.

"Анатолій Тимощук - великий професіонал, який вирізнявся сумлінним ставленням до справи у кожній країні, де грав як спортсмен та працював як тренер. Впевненість у його тренерській кваліфікації не піддається жодному сумніву. Те саме стосується і його людських якостей.

Вважаємо, що рішення, ухвалені УАФ, необдумані та є жестом політичної маніпуляції. Хочемо також нагадати, що футбол має залишатися поза політикою та не бути частиною політичної гри. Інтереси свого тренера Зеніт продовжить відстоювати в CAS", - повідомили у пресслужбі клубу із Санкт-Петербурга.