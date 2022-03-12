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Зеніт відстоюватиме інтереси Тимощука у Лозанні

Сьогодні 12:55 150 0
Будуть послані слідом за своїм кораблем
Зеніт відстоюватиме інтереси Тимощука у Лозанні
#Анатолій Тимощук

Джерело - sport.ua.

Зеніт прокоментував рішення УАФ позбавити Анатолія Тимощука всіх титулів.

"Анатолій Тимощук - великий професіонал, який вирізнявся сумлінним ставленням до справи у кожній країні, де грав як спортсмен та працював як тренер. Впевненість у його тренерській кваліфікації не піддається жодному сумніву. Те саме стосується і його людських якостей.

Вважаємо, що рішення, ухвалені УАФ, необдумані та є жестом політичної маніпуляції. Хочемо також нагадати, що футбол має залишатися поза політикою та не бути частиною політичної гри. Інтереси свого тренера Зеніт продовжить відстоювати в CAS", - повідомили у пресслужбі клубу із Санкт-Петербурга.

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