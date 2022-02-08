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Змагання гірськолижниць ледь не завершились трагедією: американка О'Браєн жахливо впала, її коліно вивернулось в інший бік

Сьогодні 01:16 Андрій Твердохліб 131 0
Змагання гірськолижниць ледь не завершились трагедією: американка О'Браєн жахливо впала, її коліно вивернулось в інший бік

Джерело - Чемпіон.

Ледь на завершились трагедією змагання в Гігантськоиму слаломі серед жінок на Олімпійських іграх у Пекіні.

Американка Ніна О'Браєн агресивно долаючи дистанцію в другій спробі зазнала жахливого падіння в останніх воротах, а потім ще за інерцією кілька десятків метрів пролетіла по снігу Змагання було призупинено на 15 хвилин, а суперниці американки схватилися за голову від побаченого.

Після першої спроби Ніна посідала шосте місіце й претендувала на потрапляння в ТОП-10.

Однак як заявили в американські федерації, спортсменка знаходиться в свідомості, проте про тяжкість травм говорити зарано, дівчина потребує поглибленого обстеження.

Цікаво, але сама ж американка вибачилась перед суперницями та глядачами за те, що затримала заїзд.

Співвітчизниця О'Браєн, легендарна Мікаела Шифрін також не змогла подолати дистанцію, зійшовши ще під час першої спроби. Чемпіонкою, досить несподівано, стала шведка Сра Гектор.

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