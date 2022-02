Ледь на завершились трагедією змагання в Гігантськоиму слаломі серед жінок на Олімпійських іграх у Пекіні.

Американка Ніна О'Браєн агресивно долаючи дистанцію в другій спробі зазнала жахливого падіння в останніх воротах, а потім ще за інерцією кілька десятків метрів пролетіла по снігу Змагання було призупинено на 15 хвилин, а суперниці американки схватилися за голову від побаченого.

Після першої спроби Ніна посідала шосте місіце й претендувала на потрапляння в ТОП-10.

Scary crash! US skier Nina O’Brien injured her left leg in a crash. She was taken off the slopes in a stretcher but was alert and responsive pic.twitter.com/vRIu9LECVV