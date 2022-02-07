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Шведка Гектор виграла змагання у гігантському слаломі, Шепіленко стала 39-ою

Сьогодні 10:33 160 0
На дебютній Олімпіаді українка потрапила до ТОП-40
Шведка Гектор виграла змагання у гігантському слаломі, Шепіленко стала 39-ою
#Олімпіада-2022, #Анастасія Шепіленко

Джерело - Чемпіон.

Срібна призерка чемпіонату світу Сара Гектор зі Швеції виграла змагання у гігантському слаломі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.

Срібну медаль завоювала італійка Федеріка Бріньоне, третьою стала Лара Гут зі Швейцарії.

Українка Анастасія Шепіленко посіла 39-е місце у гігантському слаломі.

Нагадаємо, що американська гірськолижниця Ніна О'Брайєн отримала важку травму на цих змаганнях.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Гірськолижний спорт
Гігантський слалом 
Жінки
7 лютого
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