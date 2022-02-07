Шведка Гектор виграла змагання у гігантському слаломі, Шепіленко стала 39-ою

Джерело - Чемпіон.
Срібна призерка чемпіонату світу Сара Гектор зі Швеції виграла змагання у гігантському слаломі на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022.
Срібну медаль завоювала італійка Федеріка Бріньоне, третьою стала Лара Гут зі Швейцарії.
Українка Анастасія Шепіленко посіла 39-е місце у гігантському слаломі.
Нагадаємо, що американська гірськолижниця Ніна О'Брайєн отримала важку травму на цих змаганнях.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Гірськолижний спорт
Гігантський слалом
Жінки
7 лютого