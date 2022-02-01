Олімпійські Ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо

Джерело - Чемпіон.

Зимова Олімпіада в Пекіні – це те, до чого, поза сумнівом, найближчими тижнями буде прикута особлива увага всього світу. Пропонуємо вам своєрідний гід Олімпійськими іграми-2022 крізь призму збірної України в алфавітному порядку: факти, історія та трошки гумору.

Анастасія Шаботова. Наймолодша представниця української збірної на Іграх-2022 – їй лише днями виповнилося 16 років. Дівчина має цікаву історію, адже до липня 2019-го вона представляла Росію. Втім, спортсменка вже є триразовою чемпіонкою України з фігурного катання, а в жовтні 2020-го на турнірі в Угорщині виконала потрійний аксель, ставши дванадцятою жінкою в історії, яка успішно здійснила цей стрибок на міжнародних змаганнях. Сподіватимемося, після Пекіна регалій та титулів у неї стане ще більше.

Біатлон. Королева українського зимового спорту традиційно є головним приводом для медальних сподівань України на зимових Олімпійських іграх. Цього сезону Кубка світу в нас є лише одна нагорода – бронза Артема Тищенка та Дар’ї Блашко в одиночній змішаній естафеті. Протягом останніх років ми вже звикли плекати більші надії у біатлоні саме на жінок, ніж на чоловіків, але нині ситуація неоднозначна: чи не найпривабливіше наші шанси виглядають у чоловічій естафеті. Втім, для всіх у Пекіні на перший план, схоже, вийдуть специфічні умови: зокрема, буде багато штучного снігу, тобто незручно й непередбачувано.

Вадим Гутцайт. Міністр молоді та спорту України є невиправним реалістом – напередодні він вже встиг натякнути, що навіть одна медаль на цій Олімпіаді вважатиметься успіхом для нас.

Гірськолижний спорт. Важка тема, адже протягом сезону Івану Ковбаснюку та Анастасії Шепіленко навіть не вдавалося потрапити бодай до залікової зони. Але знову згадуємо про важкі умови в Китаї: тамтешні гірськолижні спуски дуже схожі на вболівальників ФК Львів – їх також ніхто не бачив.

Ґвалт. Те, що здійметься в інфопросторі, якщо український спортсмен чи спортсменка стоятимуть поруч із росіянином чи росіянкою, які, зі свого боку, в цей момент триматимуть російський прапор. І здійметься справедливо – міністр молоді та спорту спеціально дав указівки українцям напередодні Ігор, щоби ті, бува, не повторили помилки Ярослави Магучіх. Буде непросто, адже організатори командного турніру фігуристів вже навіть запланували посадити Україну поруч саме із Росією.

Дмитро Підручний. Уродженець Тернополя – єдиний із представників нашої чоловічої команди з біатлону на цій Олімпіаді, хто вигравав золоту нагороду Кубка світу. Сталося це в гонці-переслідування Естерсунда-2019.

Ех. Саме такий звук хочеться видати, коли дізнаєшся, скільки медалей здобула Україна за часи виступів на семи зимових Олімпіадах – загалом лише вісім нагород (три золота, одне срібло та чотири бронзи).

Єдиний у полі – воїн. Аннамарі Данча їде до Пекіна єдиною представницею України в сноубордингу. Втім, їй не звикати до такої ролі: у 2019-му Аннамарі сенсаційно стала віцечемпіонкою світу, також будучи на той час єдиною сноубордисткою загалом у всій нашій країні.

Жоден. Саме така кількість українців виступає у лижних перегонах на рівні Кубка світу, тому Олексій Красовський, Руслан Перехода, Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська та Дар'я Рубльова навряд чи матимуть привід постояти на п’єдесталі Пекіна. До слова, українці також не представлені у Тур де Скі – наших не було там уже кілька років.

Золото Пхьончхана. В України на Олімпіаді-2018 була лише одна нагорода – Олександр Абраменко тріумфував у лижному фрістайлі. Дана дисципліна цьогоріч також дарує надію: Пекін-2022 штурмуватимуть ще й Дмитро Котовський (визнавали найкращим молодим фрістайлістом світу) та Олександр Окіпнюк.

Іван Шмуратко. До фігуриста у Пекіні вже встигли підійти російські репортери та поцікавитися його язиком. Іван був спантеличений, що у нього запитують про орган тіла, але український спортсмен не розгубився і відповів іноземним журналістам іноземною загальнозрозумілою мовою.

Їжа. Організатори Ігор-2022 відповідально поставилися до гастрономічного добробуту учасників: у меню олімпійців буде аж 700 страв.

Контра спем сперо. Протягом усього часу змагань, навіть у найважчі дні, вболіваючи за наших спортсменів, ми повинні пам’ятати класичні рядки Лесі Українки – вони нам дуже згодяться.

Лідія Гунько. Перша в історії України бобслеїстка, яка здобула ліцензію на Олімпійські ігри. Виступатиме у монобобі – індивідуальній версії бобслею. Жіночий бобслей – це не вболівальники Дженоа, але також з'явився в нашій країні зовсім нещодавно (два роки тому). Сподіватимемося, що не зникне так само швидко, позаяк в Україні навіть немає треку для даного виду спорту.

М’язова пам’ять Пекіна. Це те, що може допомогти українській збірній на цій Олімпіаді здобути якомога більше медалей. Літні Ігри-2008 теж приймала столиця Китаю. Результат для України – 24 нагороди, 7 із яких мали найвищий ґатунок.

Національний прапор. Те, що за традицією, яка вже встигла стати доброю, не зможуть використовувати представники ОКР. Назву своєї держави на Олімпійських іграх-2022 вони, до слова, теж не зможуть використовувати. Побільше б таких чудових традицій!

Олена Білосюк. Більш відома як Олена Підгрушна – титулована біатлоністка та олімпійська чемпіонка Сочі в естафеті. Наприкінці минулого року з Оленою трапилася непересічна історія, розслідування якої робив наш сайт: відома спортсменка стартувала на чемпіонаті України та навіть виграла спринтерську гонку. Усе б нічого, але Білосюк зробила це під чужими іменем та прізвищем.

Паралельний гігантський слалом. Дуже видовищна дисципліна у сноубордингу: двоє спортсменів стартують одночасно та їдуть паралельно на високих швидкостях. Це буде точно цікавіше за Winter Cup.

Ретро. Україні на Олімпіаді-2022 не завадить якась сенсація. Згадаймо одну з найбільш яскравих для нас в історії Білих ігор. У Турині-2006 біатлоністка Лілія Вайгіна-Єфремова здобула бронзу в спринті, хоча до того протягом сезону жодного разу не потрапляла навіть до топ-30 в особистих гонках.

Стрибки з трампліна. Вперше за останні три Олімпіади наша збірна матиме представництво в цьому виді. В Україні є лише один трамплін (у Ворохті), але з нюансами: має 90 метрів, тоді як на більшості міжнародних змагань розганяються на 120 і більше. Тому-то навіть просто виступи на престижному Турне чотирьох трамплінів для українців уже вважаються добрим результатом, хоч Віталій Калініченко, Євген Марусяк та Антон Корчук не потрапляють там до залікової зони.

Творець історії. Оксана Баюл є першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. На Олімпіаді у Ліллегаммері-1994 фігуристці було 16 років, а довільну програму Баюл виконувала взагалі на знеболювальних. Однак, це не завадило їй здобути золоту медаль.

Україна – найбільший андердог. Одна з букмекерських контор оцінює шанси на перемогу нашої збірної в медальному заліку Пекіна коефіцієнтом 500.

Феміністкам не варто читати цей пункт. Бо в ньому йдеться про лижне двоборство – чоловічий вид спорту, жінки не беруть у ньому участі. Дмитро Мазурчук три тижні тому здобув перші за три роки залікові бали для України в даній дисципліні на Кубку світу. Це красномовне свідчення наших шансів на медалі, як і у багатьох інших видах зимової Олімпіади, дарма що зима є для нас далеко не чужою порою року.

Хокей. Збірна України не буде представлена у цьому виді спорту на Іграх-2022. Єдиний раз, коли ключка та шайба були не чужими для нашої олімпійської команди, – Солт-Лейк-Сіті-2002 (тоді посіли 10 місце).

Цербе. Уродженка Прилук у Ліллегаммері-1994 виборола першу нагороду на Олімпіадах для незалежної України. Біатлоністка Валентина Цербе фінішувала третьою у спринтерській гонці. Символічно, що початок медальній історії нашої держави поклав саме цей вид спорту.

Часовий пояс. У Києві на 6 годин менше, ніж у Пекіні – корисна інформація для тих, хто планує пильно стежити за змаганнями та зручно підлаштувати свій розклад під Олімпіаду.

Шорт-трек. Україна вдруге у своїй історії та вперше з 1998-го буде представлена двома спортсменами у цьому виді. Вибороти медалі намагатимуться Олег Гандей та 19-річна Уляна Дуброва.

Що подивитися? Ютуб-влоги від телекомпанії Суспільне, які та зняла про скелетон і про підготовку єдиного українського представника в цьому виді спорту до Олімпіади – Владислава Гераскевича.

Юліанна Туницька. Їй 18 років – Пекін стане олімпійським дебютом. Юліанна представляє санний спорт та здобувала бронзову медаль юніорського чемпіонату Європи, що є рідкістю для України в цьому виді.

Який канал? UA: Перший традиційно транслюватиме Зимові Олімпійські ігри-2022 у великому обсязі.

Андрій Дунець, Чемпіон

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