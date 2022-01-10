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ТК Футбол влаштують турнір між клубами УПЛ та Першої ліги в Туреччині

Сьогодні 12:59 324 0
Директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов повідомив про організацію турніру
ТК Футбол влаштують турнір між клубами УПЛ та Першої ліги в Туреччині
#Денисов, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чемпіонат України, УПЛ, #Футбол 1/2/3

Джерело - Чемпіон.

Телеканали Футбол 1/2/3 організують зимовий турнір у Туреччині серед клубів УПЛ та Першої ліги.

Про це повідомив директор каналів Олександр Денисов.

"Нарешті, це станеться. Давно хотіли і ось, цього міжсезоння телеканали Футбол організують у Туреччині футбольний турнір і трансляцію всіх матчів", - заявив функціонер.

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"Ми назвали турнір Winter Cup 2022, у ньому візьмуть участь клуби УПЛ та Першої ліги. Усі зіграють з усіма. Старт турніру на початку лютого. У нас вже є партнери та спонсори турніру, скоро ми про всіх і про все розповімо, дати турніру, формат, які клуби зіграють", - написав Денисов.

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