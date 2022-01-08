Джерело - Чемпіон.
Евертон зіграє проти Халл Сіті в 1/32 фіналу Кубка Англії.
Українець Віталій Миколенко вийде у стартовому складі "ірисок".
Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Нагадаємо, Евертон може підписати Санчеса.
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Джерело - Чемпіон.
Евертон зіграє проти Халл Сіті в 1/32 фіналу Кубка Англії.
Українець Віталій Миколенко вийде у стартовому складі "ірисок".
Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Нагадаємо, Евертон може підписати Санчеса.