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Миколенко дебютує за Евертон у матчі Кубка Англії з Халл Сіті

Сьогодні 18:38 468 0
Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом
Миколенко дебютує за Евертон у матчі Кубка Англії з Халл Сіті
#Евертон, #Кубок Англії, #Віталій Миколенко, #Халл Сіті

Джерело - Чемпіон.

Евертон зіграє проти Халл Сіті в 1/32 фіналу Кубка Англії.

Українець Віталій Миколенко вийде у стартовому складі "ірисок".

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Поєдинок розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, Евертон може підписати Санчеса.

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