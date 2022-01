Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа провів тренування з чемпіоном WBO у першій важкій вазі Лоуренсом Околі, приділяючи особливу увагу мобільності та ударам у корпус.

Британець готується бути мобільнішим в реванші з Олександром Усиком і виснажувати українця, використовуючи велику кількість клінчів, щоб не дозволяти супернику завдавати багато ударів.

Anthony Joshua and Lawrence Okolie in the ring together today…



[📽️ NapperFitness & Healthy_Mindset] pic.twitter.com/K7bQHJbbdI