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Готується до реваншу: Джошуа провів тренування з чемпіоном WBO

Сьогодні 07:28 Віктор Слюсаренко 283 0
Ентоні намагатиметься вимотати суперника
Готується до реваншу: Джошуа провів тренування з чемпіоном WBO
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа провів тренування з чемпіоном WBO у першій важкій вазі Лоуренсом Околі, приділяючи особливу увагу мобільності та ударам у корпус.

Британець готується бути мобільнішим в реванші з Олександром Усиком і виснажувати українця, використовуючи велику кількість клінчів, щоб не дозволяти супернику завдавати багато ударів.

Раніше, Усика включено до ТОП-10 найкращих спортсменів світу 2021 року.

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