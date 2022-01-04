Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка наразі посідає 99-ту сходинку в рейтингу WTA, предстала на публіці в неймовірно вишуканому образі для англійського ювіелірного дому.

Ястремська є бренд-амбасадором ювелірного дому Maximilian.

Також бренд-амбасадором Maximilian є й пеша ракетка України - Еліна Світоліна.

Нагадаємо, обидви тенісистки невдало розпочали новий сезон - Світоліна програла в першому колі Аделаїди росіянці Гасановій, а Ястремська не змогла пробитися в основну сітку Мельбурна.

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