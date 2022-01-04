Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року
Сьогодні 17:40 309
Куртуа не увійшов у заявку Реала на матч Кубка Іспанії
Сьогодні 18:51 301
Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі
Сьогодні 18:50 205
Білосюк визнала свою участь в чемпіонаті України під чужим іменем
Сьогодні 17:17 405
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Сьогодні 16:45 8267
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 14:58 10479
Збірна України назвала склад на етап Кубка світу в Обергофі
Сьогодні 14:25 433
Дніпро-1 поверне Русина у Динамо
Сьогодні 12:28 539
Лідер Ворскли хоче грати у чемпіонаті Росії
Сьогодні 11:46 1357
Клуб Бундесліги готує трансфер Кочергіна
Сьогодні 10:44 611
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Ястремська з'явилася в неймовірному образі для ювелірного дому
Ястремська з'явилася в неймовірному образі для ювелірного дому Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:55 246 1
Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі
Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі Harry BettMan
Сьогодні 18:50 203
Білосюк визнала свою участь в чемпіонаті України під чужим іменем
Білосюк визнала свою участь в чемпіонаті України під чужим іменем Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:17 400
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:45 8267
Ферстаппен і Канело "запалили" в Маямі, не обійшлося без пісень під алкоголь
Ферстаппен і Канело "запалили" в Маямі, не обійшлося без пісень під алкоголь Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:29 222
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:07 11282
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин Сергей Шемшученко
Сьогодні 14:58 10479
Ломаченко взяв участь у новорічному дитячому ранку
Ломаченко взяв участь у новорічному дитячому ранку Віктор Слюсаренко
Вчора 21:02 657
Ім'я малюку обрала мама: У Чилі дитину назвали Грізманн Мбаппе
Ім'я малюку обрала мама: У Чилі дитину назвали Грізманн Мбаппе Віктор Слюсаренко
Вчора 20:02 357
Хокеїсти штовхали клубний автобус, який застряг у снігу
Хокеїсти штовхали клубний автобус, який застряг у снігу Віктор Слюсаренко
Вчора 19:25 553
Вихрист із командою після перемоги над Кіладзе
Вихрист із командою після перемоги над Кіладзе Віктор Слюсаренко
Вчора 10:43 637
Дружина Усика порадувала неймовірною фотосесією
Дружина Усика порадувала неймовірною фотосесією Віктор Слюсаренко
Вчора 10:18 11179
Професійні спортивні клуби Австралії виступають проти реклами беттінгу
Професійні спортивні клуби Австралії виступають проти реклами беттінгу Harry BettMan
02.01.2022 18:12 359
Марлон та Додо скуштували українські новорічні страви
Марлон та Додо скуштували українські новорічні страви Віктор Слюсаренко
02.01.2022 18:03 674
Королівська особа. Мак-Грегор зворушливо привітав доньку з Днем ​​народження
Королівська особа. Мак-Грегор зворушливо привітав доньку з Днем ​​народження Віктор Слюсаренко
02.01.2022 16:55 311
Прямі трансляції

Новини спорту

Стрічка Популярні Коментують
20:21 Футбол Бордалас: У Барселони 300 млн боргу, а вони хочуть купити Голанда, де ФФП? 43
19:58 Футбол Зірка Депортіво Маркенсе помер після серцевого нападу на тренуванні 120
19:49 Футбол Реал не підпише Мбаппе взимку 142
19:38 Футбол У двох клубах Серії А зафіксували спалах коронавірусу 144
19:18 Бокс Кличко увійшов до ТОП-10 найбагатших боксерів світу 327
18:59 Футбол Колишній помічник Кумана Схройдер очолив Брюгге Соболя 164
18:55 Блог Ястремська з'явилася в неймовірному образі для ювелірного дому 248 1
18:51 Футбол Куртуа не увійшов у заявку Реала на матч Кубка Іспанії 301
18:50 Блог Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі 205
18:36 Футбол Доннарума заразився коронавірусом 199
18:20 Футбол Верес може підписати захисника збірної Вірменії Маргаряна 227
17:59 Футбол Сербські інвестори можуть придбати Саутгемптон 204
17:52 Футбол Анчелотті: Реал хоче виграти Кубок Іспанії 223
17:40 Бокс Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року 309
17:35 Футбол Евертон підписав захисника Рейнджерса Паттерсона 228
17:22 Футбол В Інтері спростували, що цікавляться Міранчуком 254
17:17 Блог Білосюк визнала свою участь в чемпіонаті України під чужим іменем 405
16:59 Футбол Миколенко: Дубінчак - ТОП-захисник 324
16:50 Футбол Без Мессі та Роналду: символічна збірна 2021 року від L’Équipe 329
16:45 Блог Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича 8267
16:37 Футбол Брентфорд веде переговори з Шахтарем щодо Мудрика 479
16:29 Блог Ферстаппен і Канело "запалили" в Маямі, не обійшлося без пісень під алкоголь 222
16:16 Футбол Лунін зіграє проти Альокояно в Кубку Іспанії 306
16:07 Блог Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 11288
15:55 Біатлон Визначився склад збірної України на етап у Брезно-Осрблі 367

Ястремська з'явилася в неймовірному образі для ювелірного дому

Сьогодні 18:55 Андрій Твердохліб 248 1
Ястремська з'явилася в неймовірному образі для ювелірного дому
#великий теніс, #теніс, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка наразі посідає 99-ту сходинку в рейтингу WTA, предстала на публіці в неймовірно вишуканому образі для англійського ювіелірного дому.

Ястремська є бренд-амбасадором ювелірного дому Maximilian.

Також бренд-амбасадором Maximilian є й пеша ракетка України - Еліна Світоліна.

Нагадаємо, обидви тенісистки невдало розпочали новий сезон - Світоліна програла в першому колі Аделаїди росіянці Гасановій, а Ястремська не змогла пробитися в основну сітку Мельбурна.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()