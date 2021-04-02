Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна підписала новий контракт із ювелірним брендом MaximiliaN London. У цьому сезоні Світоліна представить ексклюзивну колекцію прикрас з рубінами та смарагдами.

"Я в захваті від чудових прикрас MaximiliaN London, мені подобаються простота і елегантність у їх дизайні", - розповіла Світоліна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Top Five Management (@topfivemanagement)

Нагадаємо, Світоліна не змогла пробитися в фінал турніру в Маямі, програвши в півфіналі першій ракетці світу Ешлі Барті.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua