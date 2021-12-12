Андерсон нокаутував Тесленка: відео нокауту

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Олександр Тесленко програв технічним нокаутом американцю Джареду Андерсону.

Бій завершився в другому раунді після путужного удару американця.

HE FROZE HIM 😵@TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. 🔥#LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

⚡ANDERSON DEMOLISHES TESLENKO⚡@TeamBigBabyy lived up to the heavyweight hype as he knocked out Oleksandr Teslenko in the second round🤜💣



📺Sky Sports Arena & Main Event | @trboxing pic.twitter.com/1LGhbKWOw1 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2021

Двобій Тесленка з Андерсоном відбувся в андеркарді бою Ломаченко - Коммі.

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