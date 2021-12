Андерсон нокаутував Тесленка: відео нокауту

Український суперважковаговик Олександр Тесленко програв технічним нокаутом американцю Джареду Андерсону.

Бій завершився в другому раунді після путужного удару американця.

HE FROZE HIM 😵 @TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. 🔥 #LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb

⚡ANDERSON DEMOLISHES TESLENKO⚡@TeamBigBabyy lived up to the heavyweight hype as he knocked out Oleksandr Teslenko in the second round🤜💣



📺Sky Sports Arena & Main Event | @trboxing pic.twitter.com/1LGhbKWOw1