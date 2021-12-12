Андерсон нокаутував Тесленка: відео нокауту

Джерело - Чемпіон.
Український суперважковаговик Олександр Тесленко програв технічним нокаутом американцю Джареду Андерсону.
Бій завершився в другому раунді після путужного удару американця.
HE FROZE HIM 😵@TeamBigBabyy just took out Oleksandr Teslenko in devastating fashion. 🔥#LomaCommey | LIVE on ESPN pic.twitter.com/wEe6M5IPzb— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
⚡ANDERSON DEMOLISHES TESLENKO⚡@TeamBigBabyy lived up to the heavyweight hype as he knocked out Oleksandr Teslenko in the second round🤜💣— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 12, 2021
📺Sky Sports Arena & Main Event | @trboxing pic.twitter.com/1LGhbKWOw1
Двобій Тесленка з Андерсоном відбувся в андеркарді бою Ломаченко - Коммі.
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