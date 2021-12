У вчорашньому матчі жіночої Ліги чемпіонів між лондонським Челсі та туринським Ювентусом один із уболівальників нахабно прорвався на поле із телефоном і прийнявся робити селфі з учасницями поєдинку. Звісно, ​​поєдинок було призупинено (0:0).

Форвард англійок Сем Керр вирішила допомогти стюардам. 28-річна австралійка, ніби на досвіді, грамотно дочекалася моменту і пішла плечем в плече настирливому шанувальнику. Поштовх вийшов під опорну ногу, тож хлопець миттєво опинився на газоні - арена вибухнула оплесками.

It is very important to watch this video with sound. (I have many questions about how this dude was just allowed to wander, but I also need you to watch this with sound.) pic.twitter.com/SxARPjHI3Q