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Мерлені шокувала глядачів на шоу талантів

Сьогодні 10:34 Віктор Слюсаренко 239 0
За свій виступ вона отримала три заповітні так
Мерлені шокувала глядачів на шоу талантів
#Мерлені

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка із вільної боротьби Ірина Мерлені стала учасницею шоу Україна має талант.

Дівчина як свій номер вирішила виконати танець на пілоні під музику Shape Of My Heart.

Українка вразила суддів проекту, котрі ледве стримали сльози від виступу. За свій виступ вона отримала три заповітні так, щоб пробитися до наступного етапу.

Нагадаємо, Ірина Мерлені - олімпійська чемпіонка Афін-2004, бронзова призерка Олімпіади в Пекіні-2008, багаторазова чемпіонка світу та Європи.

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