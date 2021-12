Декілька вболівальників каталонського клубу намагалися отримати автограф і фотографію з футболістом Барселони Самуелем Умтіті, однак почали це робити прямо на дорозі.

Один із фанатів вирішив застрибнути на капот француза, що викликало в нього лють. Умтіті мало не задавив уболівальників, намагаючись виїхати від них.

За кілька метрів Самуель зупинився і вийшов із машини, щоб жорстко відповісти фанатам на їхню поведінку. "Йди сюди. Ти заплатиш за машину? Ти знаєш, що таке повага?", - сказав Умтіті одному з уболівальників. Після короткої розмови гравець негайно залишив конфлікт.

❗️Earlier today, some fans came in front Umtiti’s car and didn’t let him drive past. The player honked, but that didn’t make a difference. Later, he came out & said, “Come here. Do you pay for the car? Do you know what respect is?”. @laSextaTV #FCB 🇫🇷🚗 pic.twitter.com/0VZrm4XcKP