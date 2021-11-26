Дотик Імператора. 15 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією

Джерело - Чемпіон.

26 листопада 2006 року римська Рома грала виїзний матч Італійської Серії А проти генуезької Сампдорії.



Вовки впевнено вели в рахунку (3:1), але ті, хто (навіть попри відсутність інтриги) продовжив дивитися гру, отримали свою винагороду на 74-й хвилині поєдинку. Франческо Тотті відкрився на лівому краю штрафного та злету пробив у дальній кут. Гол вийшов неповторним за своєю траєкторією польоту:

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