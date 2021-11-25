Відомий музикант дотепно потролив Леоненка

Джерело - Чемпіон.

Український музикант, один із лідерів гурту Танок на майдані Конго Олександр "Фоззі" Сидоренко дотепно пожартував над Віктором Леоненком після голу Дениса Гармаша в ворота Баварії в матчі Ліги чемпіонів.

"Віктор Леоненко колись не забив Кану поміж ніг. Денис Гармаш забив Ноєру "мєжду". Хто ж тепер блатнєй?", - написав Фоззі на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо Віктор Леоненко дуже часто критикує Дениса Гармаша.

Нагадаємо, київське Динамо поступилося в 5 турі ЛЧ Баварії (1:2), а єдиний гол за киян забив Гармаш.

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