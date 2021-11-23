Джерело - Чемпіон.

Денис Гармаш на 70-й хвилині відіграв один гол у матчі Ліги чемпіонів з Баварією, який відбувається в Києві у ціхвилини.

Півхахисник з'явився на полі одразу після перерви, на 46-й хвилині, а відзначився на 70-й.

Цей гол став першим для Динамо в поточному розіграші Ліги чемпіонів.

У першому таймі Динамо двічі пропустило від Баварії. Левандовський відкрив рахунок шикарним ударом через себе, а Коман подвоїв рахунок. Кияни на 77-й хвилині поступаються гостям - 1:2.

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