Спародіював воротаря: У США футболіст спровокував бійку

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу університетських команд в США футболіст Дьюк Блю Девілз Торлейфур Ульфарссон спровокував масову бійку. Він вирішив покепкувати з голкіпера суперників.

Футболіст намагався скопіювати невдалий стрибок голкіпера. Звісно, що такі дії обурили Гарцеса. Проте Торлейфуру це не завадило, тож він продовжував своє "шоу".

Одноклубники вирішили вступитися за свого воротаря. Один з гравців штовхнув Ульфарссона, внаслідок чого той опинився на газоні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua