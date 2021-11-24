Джерело - Чемпіон.

Ексгравець збірної України Ярослав Ракицький забив рятівний гол у ворота Мальме в п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Захисник реалізував пенальті на 92-й хвилині матчу та приніс російській команді нічию - 1:1. У разі перемоги шведи обходили б Зеніт у турнірній таблиці в боротьбі за плей-оф Ліги Європи. Челсі та Ювентус вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу ЛЧ.

Нагадаємо, київське Динамо в 5 турі програло немотивованій Баварії (1:2) та втратило шанси на євровесну.

Гармаш забив у ворота Баварії перший гол Динамо в Лізі чемпіонів 2021/22

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua