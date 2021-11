Після того, як жіноча збірна України з баскетболу несподівано розібралася з Францією на старті відбору Євро-2023, ФІБА у своєму Twitter не виключила, що Аліна Ягупова на цей момент є найкращою баскетболісткою у світі.

Відзначимо, що Аліна Ягупова у матчі з Францією набрала 33 очки.

The best player in the world right now? 😤



Alina Iagupova lead Ukraine 🇺🇦 to a BIG WIN against @FRABasketball (90-71) in the #EuroBasketWomen Qualifiers!



📊: 33 PTS | 6 REB | 5 AST pic.twitter.com/G32Cu2O5eU