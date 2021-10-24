Змагання відбудуться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник збірної Англії Девід Бекхем стане обличчям чемпіонату світу 2022 року.

Про це повідомляє The Sun.

Британець виконуватиме роль посла Катару і протягом найближчих 10 років заробить 150 мільйонів фунтів стерлінгів (15 мільйонів в рік).

Організатори мундіалю запевнили Бекхема, що вболівальники, які стосуються ЛГБТ-спільноти, будуть в Катарі в безпеці і зможуть вивішувати райдужні прапори на трибунах стадіонів.

Чемпіон Англії, Іспанії та Франції висловив віру в те, що проведення ЧС в Катарі може привести до значних змін в кращу сторону.

"Девід завжди відгукувався про силу футболу як про силу добра на багатьох рівнях. У міру того, як ми підходимо до позначки в один рік до турніру, він приєднається до широкої футбольної спільноти, яка збереться для участі в чемпіонаті світу - 2022. Він з нетерпінням чекає турніру, який, на його думку, буде чудовим", - заявила представник Бекхема.

Чемпіонат світу в Катарі відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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